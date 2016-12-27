27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Suudi Arabistan Adil el-Cubeyr İran Haşd-i Şabi
DÜNYA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: İranlı subaylar tarafından yönetilen mezhepçi bir kurum

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Şii milis gücü Haşd-i Şabi, İranlı subaylar tarafından yönetilen salt mezhepçi bir kurum" dedi

27 Aralık 2016 Salı, 00:20:57 Güncelleme: 00:26:12 AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Irak'ta bulunan Şii Haşd-i Şabi gücüne ilişkin, "Şii milis gücü Haşd-i Şabi, İranlı subaylar tarafından yönetilen salt mezhepçi bir kurum" ifadesini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasır Cude ile başkent Riyad'da bir araya gelen Cubeyr, ortak basın toplantısında, "Irak'ta birlik ve beraberlik istersek silahlı mezhepçi güçlere yer yok." dedi.

Haşdi Şabi'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani başta olmak üzere İranlı subaylar tarafından yönetilen, salt mezhepçi bir kurum olduğunu söyleyen Cubeyr, Irak'ın Enbar başta olmak üzere bazı bölgelerinde katliamların yapıldığına dikkati çekti.

Cubeyr, "DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede Irak'taki kardeşlerimizi destekliyoruz, öte yandan Irak'ın birliğini, bağımsızlığını ve tüm Iraklı grupları destekliyoruz. Mezhepler arası bir ayrım yapmıyoruz. Iraklı politikacılardan da bunu bekliyoruz." ifadesini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İran Airbus'la nihai anlaşmayı imzaladı
DÜNYA

İran o anlaşmayı imzaladı
İngiltere'den Halep için flaş hamle
DÜNYA

İngiltere'den Halep için flaş hamle
Josh Earnest: Ruhani'nin talimatı anlaşmaya aykırı değil
DÜNYA

"Ruhani'nin talimatı anlaşmaya aykırı değil"
İran'dan ABD'ye tepki
DÜNYA

İran'dan ABD'ye tepki
ABD'den İran yaptırımları ile ilgili yeni hamle
DÜNYA

ABD'den İran yaptırımları ile ilgili yeni hamle
Putin ve Ruhani telefonda görüştü
DÜNYA

Putin ve Ruhani telefonda görüştü
ABD'li Korgeneral Townsend: Musul ve Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi iki yıl sürebilir
DÜNYA

ABD'Lİ KOMUTANDAN KRİTİK MUSUL VE RAKKA AÇIKLAMASI
Kazakistan, Suriye için evsahipliğine hazır
DÜNYA

KAZAKİSTAN, SURİYE İÇİN EVSAHİPLİĞİNE HAZIR
Japonya, Çin'in Pasifik'e ilerleyen ilk uçak gemisini gözlemleyecek
DÜNYA

PASİFİK OKYANUSU'NA DOĞRU İLERLİYOR!
Barack Obama: Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim
DÜNYA

"BU YIL YARIŞABİLSEM SEÇİMLERİ KAZANABİLİRDİM"
Koroda tek solist kaldı!
DÜNYA

KIZIL ORDU KOROSUNDA KALAN TEK SOLİST FACİADAN NASIL KURTULDU?
Elinde DEAŞ bayrağıyla sınırı geçti!
DÜNYA

ELİNDE DEAŞ BAYRAĞIYLA SINIRI GEÇTİ!