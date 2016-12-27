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DÜNYA

Düşen Rus uçağının ilk karakutusu bulundu!

92 yolcusuyla Karadeniz'e düşen Rus uçağının ilk karakutusunun bulunduğu açıklandı

27 Aralık 2016 Salı, 09:08:46 Güncelleme: 14:30:18 HABERTURK.COM

Rusya'nın Soçi şehrinden kalktıktan sonra 92 yolcusuyla düşen Rus Tu-154 uçağının ilk karakutusunun bulunduğu bildirildi. 

Reuters'ın TASS'tan ilettiği habere göre karakutu Moskova'ya gönderilecek.

Uçuş bilgilerinin bulunduğu kutunun, kazanın sebebini ortaya çıkaracağı düşünülüyor.

Soruşturmayı yürütenler şimdiye kadar pilot hatası veya teknik bir problemin kazaya yol açmış olabileceğini söylüyor.

Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 kişiyi, gazetecileri ve askerleri taşıyan Rus uçağı Suriye'nin Lazkiye kentine doğru gitmek için Soçi'den havalanmasının ardından Karadeniz'e düşmüştü.

ÜÇ PARÇA DAHA BULUNDU

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağına ait üç parçanın daha bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre bulunan parçalar arasında motor ve iniş takımı da yer alıyor.

80 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

İnterfaks'ın haberinde ise "Şu anda 80 kişinin cesedi karaya çıkartıldı" denildi.

Ayrıca, elde edilen ilk verilere göre arama operasyonu yetkilileri uçağın sağ motorunu da buldu.

Daha önce Savunma Bakanlığı'na ait uçağın mürettebatından bir kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, şu ana kadar arama bölgesinde su üstü alanın tamamının, 7 sektörde denizin dibinin araştırıldığını bildirdi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 10:16
    Eger ucak arizasi ise Rusya olenlerin ailelerini yuklu miktarda tazminat odemeli.
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