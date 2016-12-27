DÜNYA
Çiçeği burnunda First Lady, kiliseye mini etekle gitti!
27 Aralık 2016 Salı, 10:14:40 | Güncelleme: 10:28:17
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Noel ayini için kiliseye gitti, İngiliz basını First Lady'nin kıyafetlerine dikkat çekti
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Noel gecesine giydiği elbiseyle damga vurdu.
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Noel gecesi Florida'da bir kiliseye giden Melania Trump, mini elbisesiyle dikkat çekti.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, "Melenia Trump, Florida'daki gece yarısı ayinine giderken ÇOK kısa elbise giydi" şeklinde başlık attı.
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Haberde ayrıca Trump'ın yüksek ölçekli ayakkabılarına da dikkat çekildi.
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