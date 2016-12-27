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DÜNYA

Çiçeği burnunda First Lady, kiliseye mini etekle gitti!

27 Aralık 2016 Salı, 10:14:40

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Noel ayini için kiliseye gitti, İngiliz basını First Lady'nin kıyafetlerine dikkat çekti

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    ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Noel gecesine giydiği elbiseyle damga vurdu.

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    Noel gecesi Florida'da bir kiliseye giden Melania Trump, mini elbisesiyle dikkat çekti.

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    İngiliz Daily Mail gazetesi, "Melenia Trump, Florida'daki gece yarısı ayinine giderken ÇOK kısa elbise giydi" şeklinde başlık attı.

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