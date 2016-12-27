Aktivistler Berlin'den Suriye'ye yürüyüşe geçti

Suriye'de yaşanan insanlık dramı ve katliamın kurbanlarına destek olmak ve dikkatleri buraya çekmek isteyen yüzlerce kişi Berlin'den Halep'e doğru yürüyüşe başladı.

26 Aralık'ta Berlin'den harekete geçen aktivistler, eğer her şey yolunda giderse tam 4 bin kilometre yürüyecek.

AP'nin haberine göre rota, mültecilerin kullandığı rotanın tam tersi şeklinde olacak: Çekya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Türkiye ve varış noktası Suriye.

Habere göre "Halep İçin Sivil Yürüyüş” hareketini organize eden Polonyali aktivist Anna Alboth, 'Halep'teki insanlar acı çekerken kendisinin ve ailesinin sıcak evinde istediği kadar yemek yemesinin haksızlık olduğunu' düşünerek harekete geçmeye karar verdi.

Yürüyüşün temelini oluşturan 120 gönüllüye şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişi daha katılacağını açıkladı. Bunların bir kısmı, en azından rotanın belli bir bölümünü yürüyeceğini belirtti.

Alboth, "Yürürken normalde tanışamayacağın insanlarla tanışıyorsun. Yürüyüş herkesin ulaşabileceği bir şey. Ucuz, kolay ve Türkiye'ye gidip bize katılmak için bilete ihtiyacınız yok." ifadelerini kullandı.

Bu yürüyüşün Halep'te akan kana bir son vermeyeceğini farkında olduğunu vurgulayan Alboth, oradaki insanlar için yapabileceğinin en iyisinin bu olduğunu söylüyor.

Alboth, yürüyüşleri boyunca varış noktaları ve güzergah hakkında güncel bilgileri, sosyal medya hesapları @civilmarchforaleppo ve internet siteleri civilmarch.org üzerinden paylaşacaklarını anlattı.

Gönüllüler, yaklaşık dört ay sürecek yürüyüş sonunda Halep’e ulaşmayı amaçlıyor.

Gösteri olarak kaydı yapılan yürüyüşün en azından Almanya'da polisler tarafından korunacağı bildirildi. Kendi tulumlarını getiren aktivistlerin, yürüyüş boyunca katkılara ve bağışlara bağlı olacakları kaydedildi.