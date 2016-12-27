Kremlin'den yaylım ateşi: Obama dünyayı karıştırmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimi ve görev süresi dolmak üzere olan Barack Obama'nın Suriye politikasına ilişkin sert açıklamalar yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldıran kararı sert bir dille eleştirildi ve 'düşmanca davranış' olarak tanımlandı.
Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre bakanlık, "Başkan Obama ve yönetimi, Donald Trump görevi devralmadan önce dünyadaki durumu karıştırmak istiyor." açıklamasını yaptı.
Obama, Aralık ayı başında Suriye'de muhaliflere gidecek silahlara yönelik bazı kısıtlamaları kaldırdı. Rusya cephesi ise bunun Rus savaş uçakları ve Rus askerlerini tehlikeye atan düşmanca bir davranış olduğunu düşünüyor.
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YORUMLAR 7
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:46pyd'ye gidiyorsa sorun yok.03
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:22turkiye rusyayla iranla anlasmasi abd ve avrupanin hosuna gitmedi90
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:20düşmanca davranış'00
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:13muhalifler derken pyd mi00
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:12daha önce de tekrarlandığı üzere, zaten gideceği için tepki çekecek uygulamalar gidecek olan tarafından gerçekleştiriliyor..30
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:02doğru tespit , giderken silah patronlarına kıyak geçiyor150
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