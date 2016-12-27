28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
hindistan
DÜNYA

Hindistan'da uçak pistten çıktı: 12 yaralı

Hindistan'da bir uçak kalkıştan hemen önce pistten çıktı. Olayda 12 kişi yaralandı

27 Aralık 2016 Salı, 12:18:40 Güncelleme: 12:20:23 AA

Hindistanda Jet Havayollarına ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Jet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 154 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, ülkenin batısında yer alan Goa eyaletindeki Dabolim Havaalanında kalkıştan hemen önce pistten çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın acil çıkış kapılarından yapılan tahliye sırasında 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Uçağın pistten çıkış nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'den PYD'ye dev sevkiyatı!
İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
DÜNYA

İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak ...
Ateşkes görüşmelerine BM desteği
DÜNYA

Ateşkes görüşmelerine BM desteği
Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
DÜNYA

Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları. ...
ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
DÜNYA

ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
İnanılmaz! Devlet başkanı porno izlerken yakalandı!
DÜNYA

İNANILMAZ! DEVLET BAŞKANI PORNO İZLERKEN YAKALANDI!
İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
DÜNYA

İSRAİL'DEN ÇOK SERT TEHDİT: BUNU SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDERİZ
ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN 'TERÖRÜ DESTEKLEMİYORUZ' AÇIKLAMASI
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

RUS UÇAĞININ KOKPİTİNDE PANİK! İŞTE PİLOTLARIN SON KONUŞMALARI...
ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'DEN PYD'YE DEV SEVKİYATI!
Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
DÜNYA

RUSYA'DAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK