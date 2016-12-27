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DÜNYA

Trump'ın yemin töreni Bosna'da kriz yarattı!

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin başkanı Milorad Dodik'in Trump'ın yemin törenine katılmak için yaptığı vize başvurusu reddedildi

27 Aralık 2016 Salı, 12:37:54 Güncelleme: 17:57:35 HABERTURK.COM

ABD Sarajevo Büyükelçiliği, Donald Trump'ın yemin törenine davetli olduğunu belirten Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin başkanı Milorad Dodik'in diplomatik vize başvurusunu reddetti.

Dodik açıklamasında, elçiliğin kendisine 'törende Bosna'yı temsil edemeyeceği' gerekçesiyle vize vermediğini ifade etti.

Medyada yer alan tören davetiyesi için 10 bin dolar ödediği yönündeki iddiaları reddeden Dodik, Trump'ın seçim ekibindeki kişiler tarafından törene davet edildiğini iddia ederken; "Bosna Hersek diplomatik pasaportu bir işe yaramıyor mu? Bundan sonra Sırbistan pasaportum ile seyahat edeceğim." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Dodik böyle bir davet almadığını ve çıkan haberlerin maaş kesintilerine karşı yapılan protestoları gündemde tutmamayı amaçladığını olduğunu iddia etti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:58
    bosnadan korkuyorlar osmanlı geni var normaldir
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