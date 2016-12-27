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suriye
DÜNYA

Ankara'da Suriye toplantısı

Türkiye, Rusya ve Suriye muhalefetinden temsilcilerin Ankara'da Suriye'de ateşkes için görüştüğü bildirildi

27 Aralık 2016 Salı, 13:23:59 Güncelleme: 13:49:39

Türkiye, Rusya ve Suriyeli muhaliflerin Ankara'da Suriye'de ateşkes konusunda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

RIA'nın ismini vermediği diplomatik bir kaynak, Rus ve Türk askeri temsilcilerinin Suriye muhalefetiyle, Suriye'nin bütününde ateşkes sağlanması için Ankara'da görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin muhalefetle görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre Lavrov, görüşmelerin nerede yapıldığına dair detay vermedi.

 

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