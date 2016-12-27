Kuzey Kore'de Noel kutlamaları yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede Noel'in kutlanmasını yasakladı.
India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için Noel kutlamalarına yasak getirdi.
Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.
Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.
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YORUMLAR 14
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Misafir 24 saat önceTebrikler, doğru seçim. İkisi de aynı derecede anlamsız!99
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 16:28delikanli adammiş60
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 16:04hekes bi alem bunlar bambaşka...90
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:52trump la iyi anlaşırlar kesin30
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:31Bu da ayrı bir dünyada yaşıyor60
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:26adam haklı beyler! diktatör dediğin böyle olur!150
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:18Hadi itiraz etsinler :)120
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:04ay cok güldüm90
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:32komedi ya63
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:32babaannesi kimmiş?60
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