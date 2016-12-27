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kuzey kore kim jogn-un
DÜNYA

Kuzey Kore'de Noel kutlamaları yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede Noel kutlamalarını yasaklayarak, halkın İsa'yı unutup babaannesine tapınmasını istedi

27 Aralık 2016 Salı, 13:51:53 Güncelleme: 16:32:06 AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede Noel'in kutlanmasını yasakladı.

India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için Noel kutlamalarına yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 24 saat önce
    Tebrikler, doğru seçim. İkisi de aynı derecede anlamsız!
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 16:28
    delikanli adammiş
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 16:04
    hekes bi alem bunlar bambaşka...
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:52
    trump la iyi anlaşırlar kesin
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:31
    Bu da ayrı bir dünyada yaşıyor
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:26
    adam haklı beyler! diktatör dediğin böyle olur!
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:18
    Hadi itiraz etsinler :)
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:04
    ay cok güldüm
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:32
    komedi ya
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:32
    babaannesi kimmiş?
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