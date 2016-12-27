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Sevil Shhaideh
DÜNYA

Romanya'nın başına gelecek Türk başbakana veto!

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, partisi tarafından başbakanlık için önerilen Türk asıllı Sevil Shhaideh'in ismini veto etti

27 Aralık 2016 Salı, 15:30:52 Güncelleme: 15:40:40 HABERTURK.COM

Romanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin zaferle çıktığı seçimlerin ardından başbakanın kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Başbakanlığa en yakın isim olarak gösterilen, Türk asıllı Sevil Shhaideh'e devlet başkanı Iohannis'ten veto geldi.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, Shhaideh hakkındaki argümanların lehine ve aleyhine olacak şekilde dikkatle incelendiğini belirterek, başbakanlık görevine atanmayacağını açıkladı.

11 Aralık'taki seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti, Sevil Shhaideh ismini başbakanlık için önermişti. Sevil Shhaideh, başbakanlık görevine gelseyi, ülkenin ilk müslüman kadın başkanı olacaktı.

Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea ise hakkındaki seçimlere hile karıştırdığı yönündeki suçlamalar nedeniyle başbakan olamıyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin önümüzdeki günlerde Başkan Iohannis'in karşısına yeni bir isimle gitmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 16 saat önce
    türk isminin varlığı yeter ,zafer inananlarındır
  • Misafir 23 saat önce
    eyvah, romanya'ya da operasyon düzenlemezler umarım...
  • Misafir 23 saat önce
    Türk düsmanligi degil Türk korkusu
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:46
    Ne demokrasisi, turk dusmanligi baska bisey degil.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:39
    İŞTE DEMOKRASİ
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