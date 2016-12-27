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DÜNYA

"Bağdadi sakal tıraşı olmuş, entari giyiyor"

DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin Baac ile Rakka arasında bir yerde kılık değiştirerek saklandığı iddia edildi

27 Aralık 2016 Salı, 17:03:14 Güncelleme: 18:04:21 HABERTURK.COM

DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi ile ilgili Musul'dan ilginç haberler geliyor. Daha önce Musul'da saklandığı iddia edilen Bağdadi'nin, kılık değiştirerek Rakka yakınlarında bir bölgeye gittiği öne sürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuşan KDP Musul Basın Sorumlusu Said Memuzini, "Bağdadi, sakal ve bıyık traşı olmuş, entari giyiyor. Halkın önüne çıkacağı zaman takma sakal takıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Musul'da yaşadığı iddia edilen Bağdadi'nin şimdi Baac ile Rakka arasında bir bölgede saklandığını söyleyen Memuzini, "Çok az dışarı çıkıyor. 15 gün önce Baac'tan hayvan satıcısı kılığında kamyonetle Musul'a gidip, geri dönmüş." ifadelerini kullandı.

Memuzini ayrıca, Bağdadi'nin bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle yakın çevresindeki 15 kişiyi infaz ettiğini söyledi.

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