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Mısır'da milyonlarca dolarlık rüşvet skandalı

Mısır İdari Kontrol Kurumu'nun yaptığı açıklamada, bir devlet dairesi çalışanının milyonlarca dolarlık rüşvet aldığının ortaya çıkartıldığını duyurdu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 01:11:00 Güncelleme: 01:12:42 AA

Mısır’da bir devlet dairesinde çalışan bir üst düzey satınalma görevlisinin, milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı duyuruldu.

Mısır İdari Kontrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, görevlinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 24 milyon Mısır cüneyhi (1,2 milyon dolar), 4 milyon dolar, 2 milyon avro ve 1 milyon Suudi Arabistan riyali (192 bin dolar) nakit paranın ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu kişinin onlarca gayrimenkul ve lüks marka otomobilin yanı sıra çok değerli mücevherlere sahip olduğu da kaydedildi.

Mısır’da gündemi kısa sürede değiştiren rüşvetçi yetkilinin kimliği ve çalıştığı kuruma dair kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır'da en çok izlenen televizyon kanallarının yanı sıra devlet televizyonu ERTU da konuyu gündeme taşıdı.

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