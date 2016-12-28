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Mark Toner
DÜNYA

"PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz" dedi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 01:49:39 Güncelleme: 08:57:48 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına ilişkin, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." dedi.

Toner, Dışişleri Bakanlığındaki günlük basın toplantısında, Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

PKK'nın varlığını Sincar'daki uzlaşma zemininin önündeki ana engel olarak gördüklerini vurgulayan Toner, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı." diye konuştu.

Sincar'da aktif olan tüm grupların bölgenin yerel unsurlarının yerlerine dönebilmesi için gerekli siyasi uzlaşı sürecine saygı duyması gerektiğine işaret eden Toner, Bağdat ile Erbil yönetimlerini bu konuda yakın iş birliği ve koordinasyon için teşvik ettiklerini de belirtti.

Toner, "İnanıyorum ki hükümet (Bağdat hükümeti) de Sincar'da istikrarın sağlanması ve PKK'nın varlığının doğurduğu sorunlar konusunda endişelerimizi paylaşıyordur." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "PKK'nın Sincar'da işi yok." açıklamasını yapmıştı. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'dan çekilmemesi halinde "askeri güce" başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasını bahane ederek bölgeye yerleşmişti.

ÖZÜR AÇIKLAMASI

Türkiye'nin DEAŞ'tan petrol satın aldığı yönündeki iddiaların ardından ABD'nin Ankara'dan özür dilemesiyle ilgili soru üzerine Toner, konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

Daha önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ise Türkiye'nin DEAŞ'tan petrol satın aldığı yönündeki iddialarının sonucunda, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Türkiye'den özür dilemesine ilişkin, "İlk aşamadaki bazı değerlendirmelerimizin hedeften şaştığını fark ettik. Hata yaptığımızda bunu itiraf ediyoruz. Başka bazı hükümetlerin de böyle davranmasını umut ediyoruz." demişti.

BM'DEKİ İSRAİL OYLAMASI

Öte yandan Sözcü Toner, geçen cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan İsrail oylamasında ABD'nin tutumunu savundu. İsrail yönetiminin yeni yerleşim yerleri inşa etmesinin siyasi uzlaşmaya ve iki devletli çözüme hizmet etmediğini anlatan Toner, ABD yönetiminin İsrail'e karşı herhangi bir kasıt içerisinde olmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Mısır'ın geçen hafta çarşamba günü gündeme getirdiği ancak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle ertelenen oylama cuma günü gerçekleştirilmiş ve İsrail'in işgal altındaki topraklardaki tüm yasa dışı yerleşimlerini "derhal ve tamamen" durdurması kararı alınmıştı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 5 saat önce
    Hep siz buyuk guclu olacak kalacak degilsiniz ya. Katil terrorist abd, israil, ingiltere, almanya afrikayi dunyayi kolelestiren avrupa.
  • maksutt 5 saat önce
    kibirden gözünüz hiçbirşey görmüyor...bu iyi biraz daha bekleyin uyandığınızda çok geç olacak...bu dünyaya yaptıklarınız yanınıza kalmaz...
  • Misafir 6 saat önce
    En büyük terör destekçisi ve terörist ABD ve destekçileridir.
  • Misafir 7 saat önce
    silah verirken boyle demiyorsunuz ama
  • Misafir 7 saat önce
    işinize gelmeyen konularda genellikle bilgi sahibi olmuyorsunuz
  • Misafir 8 saat önce
    Çevir kazı yanmasın.
  • Misafir 8 saat önce
    kaldınız oyun dışında ;)
  • Misafir 13 saat önce
    Tüm yanlışların hesabı sorulacak,kim nerede ne olursa olsun yeni TC
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