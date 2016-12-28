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Romanya Buzau deprem
DÜNYA

Romanya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Romanya'nını Buzau şehrinde 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 03:11:10 Güncelleme: 03:49:30 DHA

ROMANYA'nın Buzau kentinde Richter ölçeğine göre 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.6 km derinliğinde meydana gelen deprem Bulgaristan'dan ve Kırklareli'nden de hissedildi.

Buzau'da gece saat 02.20 sıralarında Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bulgaristan ve Kırklareli'nden de hissedildiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi'nin Ahlatlı Köyü olduğunu açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    çünkü türkiye bizim vatanımız birader
  • Misafir 6 saat önce
    harbiden de öyle yani
  • Misafir 6 saat önce
    lafı dönüp dolaşıp getirip türkiyeye bağlıyosunuz.
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