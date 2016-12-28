28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ferhat Alkan
DÜNYA

Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, Karlov suikastini kınadı

ABD'nin güney bölgesindeki etkin gazetelerden Dallas Morning News'te Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan'ın imzasıyla "Türkiye, Suikastı Kınamaktadır" başlıklı bir yazı yayımlandı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 07:53:25 Güncelleme: 09:39:43 AA

ABD'nin güney bölgesindeki etkin gazetelerden Dallas Morning News'te Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Suikastı Kınamaktadır" başlıklı yazıda, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin Türk-Rus ilişkilerini gölgelemeyeceği belirtildi.

Dallas Morning News gazetesinin 20 Aralık tarihindeki "Rus Büyükelçi Öldürüldü" başlıklı manşetine cevaben Houston Başkonsolosu Alkan tarafından kaleme alınan yazı, gazetenin dünkü sayısında yayımlandı.

Alkan yazısında, Büyükelçi Karlov'un hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını Türkiye'nin en güçlü şekilde kınadığına dikkati çekerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabık kaldıkları üzere, Türk ve Rus ortak ekibi alçakça düzenlenen bu terör saldırısına yönelik soruşturmayı kapsamlı şekilde sürdürmektedir. Saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılacağına dair inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİ GÖLGELEMEYECEK"

Karlov'un zor zamanlarda Türk-Rus ilişkilerini geliştirmeye gayret eden "seçkin bir diplomat" olduğuna değinen Alkan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, Büyükelçi Karlov'un anısını yaşatmaya ve bu korkakça saldırının Türk-Rus ilişkilerini gölgelemesine müsaade etmeyeceklerine dair ortak kararlılıklarını ifade etmişlerdir." vurgusunu yaptı.

Alkan, iki ülke arasında son dönemdeki yakınlaşmaya işaret ederek, Türkiye ve Rusya'nın Halep'te vesile oldukları ateşkes sayesinde 40 bini aşkın Suriyelinin kuşatma altındaki bölgeden güvenle tahliye edilebildiğini hatırlattı.

"Türkiye, Rusya ve diğer ortaklarıyla terörün her türlüsüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı sual edilemez." değerlendirmesini yapan Alkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'a karşı verdiği mücadelenin "Suriyelilere ve ötesine umut kaynağı olduğunu" ifade etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
DÜNYA

İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak ...
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları. ...
Trump rakamlara baktı, kendisine pay çıkardı: Teşekkürler Donald
DÜNYA

Trump rakamlara baktı, kendisine pay çıkardı: ...
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

California'da deprem!
Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
DÜNYA

Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
"PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı"
DÜNYA

ABD'den terör örgütü PKK ve Sincar tepkisi
ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN 'TERÖRÜ DESTEKLEMİYORUZ' AÇIKLAMASI
İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
DÜNYA

İSRAİL'DEN ÇOK SERT TEHDİT: BUNU SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDERİZ
Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
DÜNYA

RUSYA'DAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

CALİFORNİA'DA DEPREM!
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

RUS UÇAĞININ KOKPİTİNDE PANİK! İŞTE PİLOTLARIN SON KONUŞMALARI...
ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'DEN PYD'YE DEV SEVKİYATI!