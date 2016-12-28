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DÜNYA

Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı!

Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'ye sığınan eski bir diplomat Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarına hız verebileceğini söyledi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:02:26 Güncelleme: 10:04:23 HABERTURK.COM

Peşpeşe yaptığı nükleer denemelerle komşusu Güney Kore'de büyük endişeye yol açan Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer testin hazırlıklarını yaptığı iddia ediliyor.

Kuzey Koreli eski bir diplomat da, Kim Jong-un'un ABD ve Güney Kore hükümet değişiklikleri nedeniyle oluşan boşluğu değerlendirmek isteyeceğini söyledi.

Bir dönem Kuzey Kore'nin Londra büyükelçiliğinin 2 numarası olarak görev yapan ancak bir süre sonra Güney Kore'ye kaçarak sığınma talebinde bulunan Thae Yong-ho, yaptığı açıklamada; "Kuzey Kore muhtemelen, Güney Kore ve ABD'nin herhangi bir askeri müdahalede bulunamayacağını hesaplıyor. Kim Jong-un nükleer gelişim yarışına çok önem veriyor ve 2017'nin sonuna kadar ülkenin nükleer gelişimini tamamlamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un'un Mayıs'ta yapılan parti kongresinde nükleer kalkınmanın olabilecek en kısa süre içerisinde tamamlanması talimatını verdiğini hatırlatan Thae, "Kuzey Kore, agresif tutumuyla Güney Kore ve ABD'nin politikalarını değiştirmek istiyor. Nükleer devlet statüsü elde edebilmek için Seul ve Washington'daki yeni hükümetler ile diyalog kurmaya çalışacaklardır." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore, sonuncusu Eylül ayında olmak üzere beş kez nükleer denemede bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ABD başkanı seçilen Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ellerindeki nükleer silahları geliştireceklerini açıklamıştı.

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