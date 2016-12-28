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suriye
DÜNYA

Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!

Suriye'de taraflara sunulacak ateşkes planı önerisinde anlaşıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:35:30 Güncelleme: 15:30:03 AA

Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.

AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Dışişleri kaynakları, DEAŞ, El Nusra ve PYD'nin kapsam dışında olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını ve ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağını aktardı.

Öte yandan sürecin içinde Türkiye, Rusya ve İran'ın yer aldığı kaydedildi.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda iki anlaşmanın hazır olduğunu; bunlardan birinin siyasi çözüm diğerinin ise ateşkesle ilgili olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır" diye konuştu. 

Esed'li bir geçiş sürecinin ise 'imkansız' olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin de bunu kabul etmeyeceğini söyledi. 

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YORUMLAR 28
  • Misafir 1 saat önce
    hangi teror örgutu.pyd onlar icin terör örgutu deyil.astana baslamadan bitti.süriyede herkez herkeze karsı..
  • Misafir 1 saat önce
    halep elden gittikten sonramı ateşkes
  • Misafir 2 saat önce
    turkiye rusya ve iran guclerini birleştirdigi taktirde hiçbir batılı cowboy ortadoguda at kosturamaz
  • Misafir 2 saat önce
    Amerikanlarin olmamasi cok iyi oldu. Orta doguyu talan eden bir anlayisla anlasma yapilamayacakti cunki.
  • Misafir 2 saat önce
    Biz tek dünya bir!
  • Misafir 2 saat önce
    ypg yi lpg ile havaya ucuracagiz!
  • Misafir 2 saat önce
    Ypg kim ABD maşasına kendini kullandıran insan kılıklı teröristler Yok olucaksınız inşallah galip gelen Türkiyem olucak
  • Misafir 3 saat önce
    inşallah taraflar uyarlar
  • Misafir 3 saat önce
    RUSYA OYNUYOR.GERİSİ YALAN DOLAN
  • Misafir 3 saat önce
    geç oldu ama yinede şükür
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