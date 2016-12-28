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BMGK kararı sonrası İsrail'den flaş hamle!

Reuters, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının onayı için oylamayı iptal ettiğini bildirdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:38:25 Güncelleme: 11:45:04 HABERTURK.COM

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'te yaklaşık 500 yeni yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin inşasına izin veren planın oylanmasını iptal etti.

Reuters'ın haberine göre Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nden bir üye, oylamanın durdurulmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebi üzerine gerçekleştiğini bildirdi.

Kararın, Obama yönetimiyle ilişkilerin daha fazla gerilmesini engellemek için alındığı aktarıldı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

BM Güvenlik Konseyinden söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu.

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