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rusya uçak kazası
DÜNYA

Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...

Karadeniz üzerinde düşen Tu-154 tipi uçağın karakutusunda yer alan konuşmalar ortaya çıktı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:08:12 Güncelleme: 12:28:52 HABERTURK.COM

Rus askeri yetkilileri ile Kızıl Ordu korosunu Suriye'ye götüren ve Soçi kentinden ayrıldıktan sonra Karadeniz'e düşen Rus uçağının bulunan ilk karakutusuyla ilgili gizemler çözülüyor.

Life.ru'nun Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağı kullanan pilotların son konuşmalarına yer verildi.

Habere göre, uçak düşmeden önce pilotlar arasında şu konuşmalar yaşandı:

- Hız... 300... (İşitilemiyor)

- (İşitilemiyor)

- Yerini alın, kaptan

- (İşitilemiyor)

- Ah, neler oluyor!

(Keskin bir sinyal duyuluyor)

- Kanatlan, k**tak!

- Yükseklikölçer!

- Biz... (İşitilemiyor)

(Yere tehlikeli yakınlık sinyali duyuluyor)

- (İşitilemiyor)

- Kaptan, düşüyoruz!

Tu-154 tipi uçağın mürettebat dahil 92 yolcusu olduğu bilinirken, Rusya Savunma Bakanlığı kazada kurtulan kimse olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan Rus uçağına ait ikinci kara kutunun da bulunduğu açıklandı. 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 1 saat önce
    o uçaklar eski. belki de sadece o yüzden düşmüştür. bilemeyiz..
  • Misafir 3 saat önce
    belliki uçağı kilitlemişler
  • Misafir 4 saat önce
    fetöcü alçaklar suikast yapmış olabilir
  • Misafir 4 saat önce
    uçak yerdeyken sabote edilmiş olabilir.
  • Misafir 4 saat önce
    Havacılıkta "unreliable speed" denilen tehlikeli hadise olabilir. Kalkışta gelirse hızlı müdahale gerektirir.
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