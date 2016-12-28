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DÜNYA

Ateşkes görüşmelerine BM desteği

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede ateşkes çabalarını desteklediğini söyledi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:44:46 Güncelleme: 16:33:51 HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada De Mistura ile Lavrov'un Suriye'deki ateşkes görüşmelerine dair görüştükleri belirtildi.

Açıklamaya göre Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya arasında yürütülen ateşkes görüşmelerini ve Kazakistan'da düzenlenmesi planlanan yeni barış görüşmeleri sürecini desteklediğini söyledi.

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