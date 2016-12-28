28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
abd pkk pyd haseke
DÜNYA

ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!

Yetkililerin inkarlarına rağmen son iki haftada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kontrolündeki Haseke'ye ABD tarafından büyük askeri sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:56:02 Güncelleme: 16:34:22 AA

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye askeri yardımına hız verdi. ABD'li yetkililerin aksi yöndeki ifadelerine rağmen, son iki haftada terör örgütünün kontrolündeki Haseke iline havadan ve karadan silah sevkiyatları yapıldı.

ABD'li yetkililer, Suriye'deki PYD/PKK unsurlarına askeri yardımda bulunmadıklarını savunmasına karşın, sahadaki hareketlilik sürüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, geçen cuma verdiği bir röportajda, "Biz PYD'ye doğrudan destek sağlamıyoruz, silah, cephane sağlamıyoruz." demişti.

Ancak Haseke'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Bass'ın açıklamalarıyla aynı gün akşam saatlerinde, Rümeylan hava üssüne askeri kargo uçakları indi. Askeri kargolar bu uçaklardan ABD helikopterlerince alınarak farklı bölgelere taşındı.

Büyükelçi Bass'ın 7 Nisan'da, örgüte askeri yardımda bulunmadıkları açıklamasının hemen ertesi günü de ABD helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına büyük bir askeri sevkiyat yapmıştı.

SON İKİ HAFTANIN EN BÜYÜK SEVKİYATI

Bölgedeki AA muhabirleri, sevkiyatta görevli olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yerel sakinin, ABD güçlerinin 13 Aralık'ta da örgüte yardım ulaştırdığını, son iki haftanın en büyük askeri yardımının da dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Buna göre, Rümeylan'a ABD kargo uçaklarını inerken, Erbil'den yola çıkan üstü örtülü onlarca tır, Irak sınırından geçerek PYD/PKK bölgesine ulaştı. AA'ya bilgi veren diğer kaynaklar, tırların bir kısmının Kamışlı'dan geçişine tanıklık ettiklerini söyledi.

BÖLGEDEKİ ABD-PYD/PKK ÜSLERİ

ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el-Arab) güneyindeki Harab Işk köyüne de geçen mart ayında hava üsleri kurmuştu. Rümeylan, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükte iken Harab Işk'ı ise şimdilik yalnızca askeri helikopterler kullanabiliyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak Hatay'ın karşısına kadar, sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı hedefliyor.

Türkiye ise bu "terör koridoru"nun kurulmasına izin vermeyeceği uyarılarını yineliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör örgütüne yönelik dış yardımlar konusunda, dün, "(Fırat Kalkanı Harekatı) Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 7 dakika önce
    Allah yardımcın oldun Türkiye m
  • Misafir 15 dakika önce
    Bizde ABD ye karşı terör örgütü destekleyelim
  • Misafir 19 dakika önce
    vurun arkadaş neyi bekliyonuz?
  • Misafir 20 dakika önce
    incirlik kapatılsın hatta ruslara açılsın
  • Misafir 20 dakika önce
    rusya iran ve bizim ortak düşmanımız abd iken neden bölgede bir birlik kurmuyoruz ?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
DÜNYA

İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak ...
Ateşkes görüşmelerine BM desteği
DÜNYA

Ateşkes görüşmelerine BM desteği
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları. ...
Trump rakamlara baktı, kendisine pay çıkardı: Teşekkürler Donald
DÜNYA

Trump rakamlara baktı, kendisine pay çıkardı: ...
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

California'da deprem!
Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
DÜNYA

Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

CALİFORNİA'DA DEPREM!
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

RUS UÇAĞININ KOKPİTİNDE PANİK! İŞTE PİLOTLARIN SON KONUŞMALARI...
İnanılmaz! Devlet başkanı porno izlerken yakalandı!
DÜNYA

İNANILMAZ! DEVLET BAŞKANI PORNO İZLERKEN YAKALANDI!
ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN 'TERÖRÜ DESTEKLEMİYORUZ' AÇIKLAMASI
Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
DÜNYA

RUSYA'DAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK
ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'DEN PYD'YE DEV SEVKİYATI!