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Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyle ilgili yeni gelişme

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili itiraz başvurularını 10, 11 ve 13 Ocak’ta görüşecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:37:39 Güncelleme: 18:41:25 AA

Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye’ye iadesi ile ilgili Yunanistan Yüksek Mahkemesi’ne (Arios Pagos) yapılan itiraz başvurularının 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde görüşüleceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, mahkeme tarafından haklarında iade talebi reddedilen darbeci 5 asker ile ilgili karara itiraz ve ve Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verilen 3 darbeci askerin temyiz başvuruları, Yüksek Mahkeme’nin Ceza Dairesi’nde 10, 11 ve 13 Ocak’ta görüşülerek karara bağlanacak.

Bu arada, darbecilerin avukatları Hristos Milonopulos ve Omiros Zelios’un, tarafların yaptığı iki ayrı başvurunun birbiriyle alakalı olduğunu iddia ederek, aynı duruşmada görüşülmesi için Yüksek Mahkeme savcılığına yazılı talepte bulunduğu bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Yunan avukatların talebinde “avukatlara ve şahitlere kolaylık sağlanması ve hızlı yargılama yapılması” gibi gerekçeler öne sürdüğü belirtildi.

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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