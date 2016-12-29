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Şam'daki Rusya Büyükelçiliğine havan mermisi
DÜNYA

Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne havan mermisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şam'daki elçiliğe 2 havan mermisi atıldığı belirtildi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 19:01:12 Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 09:47:11 AA

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin, Moskova saatiyle 13.00 ve 13.19'da ayrı ayrı saldırıya maruz kaldığı, bir havan topunun bina bahçesine, diğerinin ise bina dışına düştüğü belirtildi. Açıklamada, bina bahçesine düşen topun patlamadığı kaydedildi.

Saldırının "Suriye'de barış istemeyen aşırıcıların provokasyonu" olarak değerlendirildiği açıklamada, Rusya Büyükelçiliği ve çalışanlarının hayatını tehdit eden, Şam yakınlarında saklanmış terör grupları olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, terör örgütlerinin kaynağının hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinin gerekliliğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

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