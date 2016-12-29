Şam'daki Rusya Büyükelçiliğine havan mermisi

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin, Moskova saatiyle 13.00 ve 13.19'da ayrı ayrı saldırıya maruz kaldığı, bir havan topunun bina bahçesine, diğerinin ise bina dışına düştüğü belirtildi. Açıklamada, bina bahçesine düşen topun patlamadığı kaydedildi.

Saldırının "Suriye'de barış istemeyen aşırıcıların provokasyonu" olarak değerlendirildiği açıklamada, Rusya Büyükelçiliği ve çalışanlarının hayatını tehdit eden, Şam yakınlarında saklanmış terör grupları olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, terör örgütlerinin kaynağının hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinin gerekliliğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.