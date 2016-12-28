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DÜNYA

İşte Barack Obama'nın BM karnesi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 19:31:54 AA

Büyük vaatlerle başkanlık koltuğuna oturan Barack Obama, iki dönem seçildiği görevinde başta Ortadoğu barışı olmak üzere birçok konuda "zayıf" not aldı

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    ABD'nin büyük vaatlerle göreve gelen ilk siyahi başkanı Barack Hüseyin Obama, görev yaptığı iki dönem boyunca başta Ortadoğu barışı olmak üzere birçok konuda zig-zaglar çizerek "zayıf" bir görüntü verdi.

     

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    Sekiz yıllık yönetimi sırasında ABD'nin gücünün sınırlarının farkında davranan ve yüksek askeri harcamalardan kaçınan Obama, ABD'de Neo-kon ve liberal-şahin hakimiyeti nedeniyle verdiği sözlerin birçoğunu yerine getiremedi, dış politikada ve özellikle de BM'de kendisinden beklenen başarıyı gösteremedi.

     

     

     

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    Obama'nın, göreve geldiği sekiz yıl öncesine göre dünyanın daha tehlikeli bir hale geldiği bugünlerde Beyaz Saray'daki görevini Donald Trump gibi radikal görüşlere sahip birine devredecek olması, dünyayı daha tehlikeli günlerin beklediği görüşünün yaygınlaşmasına ve birçok kesimde endişelere neden oldu.

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