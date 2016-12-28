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Arjantin Mauricio Macri
DÜNYA

Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı

Bir grup protestocu, Devlet Başkanı Macri'nin aracına taşlı saldırıda bulundu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:10:31 Güncelleme: 20:19:34 AA

Arjantin'de bir grup protestocu, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin içinde bulunduğu araca taşlarla saldırdı.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kişiden oluşan bir grup protestocunun, bir açılış törenine katılmak üzere ülkenin güneyindeki turistik Villa Traful bölgesine seyahat eden Macri'nin aracına taşlarla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada Macri'nin, saldırıda yara almadığı, makam aracının iki camının kırıldığı ifade edildi.

Protestocuların kimliği açıklanmazken, saldırının ardından Macri'nin programına devam ettiği bildirildi.

 

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