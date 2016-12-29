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İsrail Başbakanı Netanyahu: Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin İsrail-Filistin ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 23:05:50 Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 09:32:59 AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail-Filistin sorununa ilişkin açıkladığı çözüm önerisine tepki göstererek, "Kerry, Yahudi yerleşim birimleri konusunda takıntılı olduğunu ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerry'nin konuşmasında, Filistinlilerin bir Yahudi devletini hiçbir şekilde kabul etmemelerinin temel sebeplerine yer vermediği belirtildi.

"Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır. Tıpkı Kerry'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kuruluna sunduğu karar gibi." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Kerry, yaptığı konuşmada Yahudi yerleşim birimleri konusunda takıntılı olduğunu ortaya koydu." değerlendirilmesi yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, bugün yaptığı açıklamada, iki devletli çözümün, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletlerdeki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." demişti.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, cuma günü 14 oyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunda kabul edilmişti.

BM Güvenlik Konseyinden bu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanması etkili olmuştu.

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