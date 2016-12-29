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Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı'ndan, ABD seçimlerinin Rusya tarafından manipüle edildiği iddialarına tepki geldi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 23:33:43 Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 09:30:54 DHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı, Moskova'nın ABD seçimlerini 'hack'leyerek manipüle ettiği iddiası üzerinden yaptırım uygulanması durumunda, "Washington'un düşmanca adımlarına yanıt vereceklerini" bildirdi.

ABD'nin, ülkedeki seçimlere Rusya'nın müdahale etmesi sebebiyle yaptırım uygulayabileceğini bildirmesi üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin mevcut yönetiminin 6 ay önce bu yalan haberi kendine uygun adayın başkan seçilmesi için başlattığı, şimdi ise kendi çöküşüne bahane aradığı" ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca, Barack Obama yönetiminin görevden ayrılmadan önce Rusya ile ilişkiler adına kötü şeyler yapmaya çalıştığını belirtti.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Rusya'yı bir kez daha yaptırımları genişletmekle korkutuyorlar. Washington gerçekten yeni düşmanca adımlar atarsa, cevabını alırlar."

ABD Başkanı Obama, seçimlerin dijital kayıtlarına yapılan siber saldırının kaynağının bulunması adına daha önce ülkesinin istihbarat servislerine talimat vermişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 saat önce
    Rusya posta koyunca gıkları cikmiyo
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