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DÜNYA

Musul operasyonunda ikinci aşama başladı

17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyonun ikinci aşamasına geçildiği, hedefin geri kalan tüm mahallelerin kontrol altına alınması olduğu belirtildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:21:41 Güncelleme: 11:25:16 AA

Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda ikinci aşamaya geçildiği duyuruldu.

Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanı Abdulvahap es-Saadi, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunda kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını belirtti.

Operasyonun bu safhasında öncelikle, kentin doğu bölgesinde örgütün elinde kalan tüm mahallelerin kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Irak güvenlik güçleri, 3 Kasım'da doğu bölgesinden Musul kent merkezine girmeye başlamıştı. Iraklı güçler, yaklaşık 50 günlük sokak çatışmaların ardından 40 mahalleyi DEAŞ'tan geri almıştı.

Toplamda 183 mahallenin yer aldığını Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle bulunuyor.

Irak ordusu, iki yıldan uzun süredir DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

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