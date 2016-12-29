Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Sizi helikopterden aşağı atarım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yolsuzluğa karışmış hükümet yetkililerini helikopterden aşağı atmakla tehdit etti.

Reuters'ın haberine göre daha önce helikopter havadayken tecavüz ve cinayetle suçlanan Çinli bir adamı aşağı fırlattığını ve bundan pişman olmadığını da dile getirdi.

Duterte, "Eğer yolsuzluk yapıyorsanız, sizi Manila'ya giden helikopterle alırım ve dışarı fırlatırım. Daha önce yaptım, neden bir daha yapmayayım?" diye konuştu.

Duterte'nin bahsettiği helikopter hadisesinin ne zaman ve nerede gerçekleştiği konusunda bir bilgi bulunmazken, sözcüsü Ernesto Abella, böyle bir olayın hiç gerçekleşmemiş olabileceğini belirtti.

Abella, "Buna sadece 'şehir efsanesi' diyelim" ifadelerini kullandı.

Filipinler lideri Duterte, geçtiğimiz haftalarda da 22 yıllık Davao Belediye Başkanlığı görevi sırasında suçluları öldürdüğünü hatta bazen motosikletine binerek öldürecek kişiler aradığını söylemişti.

Bunların tamamının yasal polis operasyonları kapsamında yaşandığını belirten Duterte'ye tepki yağmış, bazı senatörler bu açıklamalarının ardından kendisini görevinden azledilme tehlikesine attığını söylemişti.

Açıklamaları üzerine kendisinin yargılanmasını isteyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein'e çok sert sözlerle yüklenen Duterte, "Seni salak, bana ne yapacağımı söyleme. Bu hakkı sana kim verdi? Çeneni kapa çünkü beynin bunun için yetersiz. Okula geri dön. Birleşmiş Milletler diplomasiyi bilmiyor, sen de Birleşmiş Milletler çalışanının nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsun. Benimle bu şekilde konuşmayacaksın, seni o. çocuğu." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞANSLILAR Kİ MANİLA'DA DEĞİLDİM"

Duterte geçen hafta başkentte yarım tondan fazla metamfetaminle (halk arasında shabu olarak da biliniyor) yakalanan 6 kişinin tutuklandığını da açıklayarak, "Şanslılar ki o sırada Manila'da değildim. Eğer bir evde o kadar fazla shabu olduğunu bilseydim, sizi kesinlikle öldürürdüm" dedi.