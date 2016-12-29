Rusya'dan düşen uçağın enkazıyla ilgili yeni açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, 92 kişiyle Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

Reuters'ın TASS'tan aktardığına göre bakanlık, uçağın enkazında patlama veya yangından meydana gelebilecek herhangi bir hasara dair işaret bulunmadığını duyurdu.

Bakanlık yetkilisi, 30 günden daha kısa bir süre içinde uçağın düşme sebebinin belirlenmesini umduklarını söyledi.

Öte yandan Rus yetkililer, uçağın düşmesinin bir 'terör eylemi' olma ihtimalini ise elemediklerini söyledi.

Bunun değerlendirme altındaki teorilerden biri olduğunu belirten Rusya Hava Kuvvetleri'nin uçuş güvenliği başkanı Sergey Bainetov, "Patlama yoktu. Fakat tek terörist eylem çeşidi bu değil. Başka bir mekanik etki sağlayacak çeşit de olabilir. Bu yüzden terör eylemi ihtimalini elemedik" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi uçak, pazar günü içindeki 92 kişiyle birlikte Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Soçi'den havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuş, ardından Karadeniz'e düştüğü tespit edilmişti.

Uçak, Lazkiye'deki Rus hava üssünde bulunan askerlere konser vermek üzere yola çıkan Kızıl Ordu Korosu'ndan müzisyenleri, askerleri ve gazetecileri taşıyordu.