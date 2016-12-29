Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinin güneyindeki DEAŞ hedefleri dün gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab'da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi.
Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezineki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.
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YORUMLAR 16
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Misafir 4 saat öncezahmet etmişler00
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Misafir 5 saat öncesanirim rakkadan el baba destek yolunu vuruyorlar.60
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Misafir 5 saat önceÖLENE KADAR ASKERİMİN VE POLISIMIN HER ZAMAN YANINDAYIM120
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Misafir 5 saat önceRusya ve Türkiye el ele.. Hem DAEŞ hem de ABD'ye iniyor bu bombalar183
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Misafir 5 saat öncerusyayla ölene kadar beraberiz...123
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Misafir 5 saat önceAmerika bize sirt cevirdi bari ruslarla firsati degerlendirelim150
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Misafir 5 saat öncehelal olsun rusayaya120
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Misafir 5 saat öncesözde müttefik abd, özde müttefik rusya180
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Misafir 5 saat öncehelal olsun rusyaya helal olsun putine...213
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Misafir 5 saat önceilk meyveler geliyor120
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