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DÜNYA

Rus jetleri El Bab'da ilk kez DEAŞ'ı vurdu!

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab bölgesinde Rus savaş uçaklarının ilk kez buradaki DEAŞ hedeflerine bombardıman düzenlediği bildirildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:55:33 Güncelleme: 16:28:40 DHA

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinin güneyindeki DEAŞ hedefleri dün gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab'da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi.

Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezineki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 4 saat önce
    zahmet etmişler
  • Misafir 5 saat önce
    sanirim rakkadan el baba destek yolunu vuruyorlar.
  • Misafir 5 saat önce
    ÖLENE KADAR ASKERİMİN VE POLISIMIN HER ZAMAN YANINDAYIM
  • Misafir 5 saat önce
    Rusya ve Türkiye el ele.. Hem DAEŞ hem de ABD'ye iniyor bu bombalar
  • Misafir 5 saat önce
    rusyayla ölene kadar beraberiz...
  • Misafir 5 saat önce
    Amerika bize sirt cevirdi bari ruslarla firsati degerlendirelim
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun rusayaya
  • Misafir 5 saat önce
    sözde müttefik abd, özde müttefik rusya
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun rusyaya helal olsun putine...
  • Misafir 5 saat önce
    ilk meyveler geliyor
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