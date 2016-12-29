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Hüseyin Müftüoğlu
DÜNYA

Müftüoğlu: Kerry'nin açıklaması barış süreci açısından önemli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'in açıklamasının, Ortadoğu Barış Süreci'ni canlandırması bakımından önemli olduğunu söyledi

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:22:03 Güncelleme: 16:34:52 DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ortadoğu barış süreci bağlamındaki demeciyle ilgili "2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin dün yaptığı konuşmanın ardından 15 Ocak 2017 tarihinde Paris'te yapılacak Ortadoğu Barış Konferansı'nın barış sürecinin canlandırılması bağlamında önemli bir ivme sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ortadoğu barış süreci bağlamındaki beyanatı hakkında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıt şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ortadoğu Barış Süreci bağlamında öngördüğü ilkeleri içeren dünkü beyanatını barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde tekrar başlatılabilmesi bakımından önemli buluyoruz. Kerry'nin konuşmasında yer alan yasadışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm ve dolayısıyla kalıcı barış imkanını ortadan kaldırmaya doğru ilerlediği şeklindeki tespitleri esasen bizim de uluslararası toplumla birlikte paylaştığımız görüşlerdir.

2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin dün yaptığı konuşmanın ardından 15 Ocak 2017 tarihinde Paris'te yapılacak Ortadoğu Barış Konferansı'nın barış sürecinin canlandırılması bağlamında önemli bir ivme sağlayacağına inanıyoruz. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin bir an önce sona ermesini ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulmasını bölge barışı ve istikrarı bakımından elzem görmekteyiz."

 

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