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BM, 'Suriye'de ateşkes mutabakatı'nı memnuniyetle karşıladı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de gece yarısı başlayacak ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi

29 Aralık 2016 Perşembe, 21:11:32 Güncelleme: 21:16:33 AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, de Mistura, kapsamlı bir ateşkesin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen çerçevenin temel taşını oluşturduğuna dikkati çekti.

De Mistura, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, söz konusu anlaşmanın uygulamaya konulmasının sivillerin hayatını kurtaracağına ve insani yardımların Suriye geneline ulaşmasını kolaylaştıracağına olan inancını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin verimli geçmesine zemin oluşturmasını umduğunu belirten de Mistura, bölgedeki bu gelişmelerin, 8 Şubat'ta BM himayesinde gerçekleştirilmesi beklenen Suriye içi görüşmelere de "kapsamlı" ve "üretken" katkıda bulunması gerektiği görüşünde olduğunu vurguladı.

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