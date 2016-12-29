Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan topu mermisi atıldığını bildirdi.

Zaharova yaptığı açıklamada, Şam’da silahlı grupların kontrolünde bulunan bölgeden öğleden sonra gelen bir havan topu mermisinin büyükelçilikte bulunan konsolosluk bölümünün girişine yakın bir yere düştüğünü belirtti.

Meydana gelen patlamadan dolayı can kaybı ve yaralanan kimse olmadığını kaydeden Zaharova, büyükelçilikte sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Bu saldırının, aşırıcıların Suriye’de ateşkesi bozmaya yönelik girişimi olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Zaharova, “Rusya’nın diplomatik misyonuna yapılan bu saldırı kabul edilemez ve kararlı bir şekilde kınanmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün de Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğunu bildirmişti.