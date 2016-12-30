ABD iki Rus temsilciliğini kapatıyor! 35 diplomata sınır dışı kararı

ABD Başkanı Barack Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Beyaz Saray, "Rusya'nın Amerikan seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" ve "Rusya'daki bazı ABD'li diplomatlara taciz" iddiaları kapsamında Obama'nın Moskova'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı.

Bu çerçevede Obama yönetimi, başkent Washington ve San Francisco'daki Rus elçiliklerinde görevli toplam 35 diplomatın, aileleriyle birlikte 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Ayrıca Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması talep edildi.

ABD yönetimi, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, 4'ünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı.

Washington ve San Francisco'daki 35 diplomatın sınır dışı kararının Rus yetkililerine iletildiğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı da alınan yaptırım kararlarının "seçimlere siber saldırı" ve "Amerikalı diplomatlara taciz" iddialarının karşılığı olduğunu vurguladı.

İlk kez temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzunca süre tartışılmıştı. 7 Ekim'de ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Demokrat Parti kurumlarının ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı resmen suçlayan bir açıklama yapmıştı.

Önceki hafta Rusya'ya yaptırımlar alınacağını açıklayan Obama, "misliyle karşılık vereceklerini" ilan etmişti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

"OBAMA SON İZİNİ BU ŞEKİLDE BIRAKMAK İSTİYOR"

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararı almasını "paranoya" olarak nitelendirdi.

Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor" dedi.

Bu tür kararların mantıklı politikacılarda şok etkisi oluşturduğunu belirten Slutskiy, "Bu kararın tam da Suriye'de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik. Galiba Obama tarihteki son izini bu şekilde bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Slutsiky, görevi devrecek Washington yönetiminin aldığı kararların iki ülke ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, ilişki düzeyinin Soğuk Savaş döneminden daha düşük olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, "Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor" dedi.