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Brexit Monique Hawkings İngiltere
DÜNYA

Brexit'in ilk kurbanı yazılım mühendisi Hawkings oldu

24 yıldır İngiltere'de yaşayan yazılım mühendisi Hollandalı Monique Hawkings'in vatandaşlık başvurusuna sert yanıt geldi: “Ülkeyi terk et”

30 Aralık 2016 Cuma, 04:06:29 Güncelleme: 04:08:51

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış kararı aileleri parçalıyor. İlk kurbanlardan biri, İngiliz’le evlenmesinin ardından 24 yıldır bu ülkede yaşayan Hollandalı Monique Hawkings oldu. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi mezunu, yazılım mühendisi ve 2 çocuk annesi Monique Hawkings, vatandaşlık için başvurusunu yeni yaptı. Brexit’ten sonra vatandaşlık başvuruları askıya alındığı için hükümet Monique’e, “Ülkeyi terk et ve sonucu bekle” yanıtını verdi.

GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Eyyyy avrupa sen kimsin seeeeen. Biz biliriz biiz. Haddinizi bilin.
  • Misafir 6 saat önce
    adamlarda prensip var, bizde ne idüğü belirsiz yabancıları(afrikalısı,3.dünya ülkelerinden gelenleri) kovabilsek keşke ,kendi ülkemizde yabancı durumuna düştük
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