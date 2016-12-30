Brexit'in ilk kurbanı yazılım mühendisi Hawkings oldu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış kararı aileleri parçalıyor. İlk kurbanlardan biri, İngiliz’le evlenmesinin ardından 24 yıldır bu ülkede yaşayan Hollandalı Monique Hawkings oldu. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi mezunu, yazılım mühendisi ve 2 çocuk annesi Monique Hawkings, vatandaşlık için başvurusunu yeni yaptı. Brexit’ten sonra vatandaşlık başvuruları askıya alındığı için hükümet Monique’e, “Ülkeyi terk et ve sonucu bekle” yanıtını verdi.

GAZETE HABERTÜRK