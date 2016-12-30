30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Almanya'da Noel pazarına TIR ile yapılan saldırı
DÜNYA

Almanya'da Noel pazarına TIR ile yapılan saldırıda yeni gelişme

Federal Başsavcılık, öldürülen Anis Amri'nin paylaştığı görüntülerin gerçek olduğunu bildirdi

30 Aralık 2016 Cuma, 06:22:31 Güncelleme: 06:24:15 AA

Almanya Federal Başsavcılığı Sözcüsü Frauke Köhler, başkent Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırıya ilişkin Tunus vatandaşı Anis Amri’nin paylaştığı video görüntüsünün gerçek olduğunu açıkladı.

Karlsruhe'de basın açıklaması yapan Köhler, soruşturmaya ilişkin bilgiler verdi ve soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

Köhler, Amri'nin kaçmasına destek veren veya yardımcı olan bir ağın varlığının tespiti çerçevesinde gözaltına alınan bir kişinin de serbest bırakıldığını ifade etti.

Köhler ayrıca Amri'nin İtalya'da öldürüldüğünde üzerinde bulunan Erma markalı 22 kalibrelik silahın da Berlin'de kullanılıp kullanılmadığı konusunda balistik incelenmenin sürdüğünü bildirdi.

Öldürülen tır şoförünün ölüm saatinin ve nedeninin henüz belli olmadığını aktaran Köhler, bu konunun gelecek ay adli tıptan gelecek otopsi raporuna göre açıklanabileceğini kaydetti.

Sözcü, tırın otomatik fren sistemi sayesinde 70-80 metrede durduğunu doğrulayarak kaybın bu sayede daha fazla olmasının önlendiğini ifade etti.

Berlin'de 19 Aralık Pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

Tırda yapılan aramalarda 24 yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'ye ait olduğu ileri sürülen belgeler bulunmuş, bunun üzerine saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi sağlayacak kişilere 100 bin avroya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Amri’nin Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Brexit'in ilk kurbanı yazılım mühendisi Hawkings oldu
DÜNYA

İlk Brexit kurbanı!
Obama'dan Rusya'daki ABD'li diplomatlara taciz iddiaları
DÜNYA

Obama'dan ABD'li diplomatlara taciz iddiaları
Pazar yerine DEAŞ saldırısı
DÜNYA

Pazar yerine DEAŞ saldırısı
ABD iki Rus temsilciliğini kapatıyor! 35 diplomata sınır dışı kararı
DÜNYA

ABD'den flaş Rusya kararı! Sınır dışı...
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı
DÜNYA

Rus Büyükelçiliğine ikinci saldırı
DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Candal öldürüldü
DÜNYA

Terör örgütü DEAŞ'a Rakka'da büyük darbe!
Savaşın masum mağdurları
DÜNYA

2017 ONLAR İÇİN UMUT VE BARIŞ YILI OLSUN!
Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı
DÜNYA

BREZİLYA'DAN SKANDAL İDDİA İÇİN AÇIKLAMA
AB'den Suriye'de ateşkes ile ilgili açıklama
DÜNYA

AB'DEN SURİYE'DE ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ABD'deki Rus yerleşkesinde yoğun hareketlilik
DÜNYA

ABD'DEKİ RUS YERLEŞKESİNDE YOĞUN HAREKETLİLİK
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
DÜNYA

ABD'DE ERİE GÖLÜ ÜZERİNDE UÇAK KAYBOLDU
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

BAN Kİ-MUN BM'YE VEDA ETTİ