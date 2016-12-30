Obama'dan Rusya'ya yaptırım kararı ardından ikinci açıklama

ABD Başkanı Barack Obama, kendileri tarafından alınan 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi kararına ilişkin, "Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.
Obama, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını içeren "Başkanlık Emri"nden sonra yaptığı ikinci açıklamada, ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.
Başkan Obama, şunları kaydetti:
"Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz. Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongreye bir rapor sunacak."
TRUMP'TAN 'RUSYA'YA YAPTIRIM' DEĞERLENDİRMESİ
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.
Donald Trump, yazılı açıklamasında, "Ülkemizin daha büyük ve daha iyi durumlara geçme zamanı. Yine de ülkemizin ve büyük halkımızın çıkarları için önümüzdeki hafta bu durumun gerçekleri hakkında güncel bilgi almak için istihbarat topluluğunun liderleriyle bir araya geleceğim." ifadelerini kullandı.
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Misafir 10 saat önceHelal olsun obama06
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Misafir 10 saat önceabd kuvvetlı ulke06
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Misafir 12 saat önceSibel saldırı vardı ya adamlar yurtdışı yapıyor BD vize toplayan ülke olarak saldırıyor ne İncirli'ye müdahale var ne Amerikan diplomatlara müdahale var30
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Misafir 12 saat öncefetullah gülen'de clinton'a 3milyon dolar bağış yapmıştı. emekli gelirinden başka geliri olmayan birinin bu bağışı da seçime müdahale sayılmalı ve gülen abd den çıkartılmalı183
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Misafir 12 saat önceobama tribunlere oynuyor.amaç başka...150
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Misafir 12 saat önceABD YERİNE RUSYA, DOST OLARAK TERCİHİMDİR..303
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Misafir 12 saat öncerusya bizdeki seçimlerede müdahale etmiştir.333
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Misafir 12 saat önceabd ve rusya tepişiyor arada olan 3. dünya ülkelerine oluyor120
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Misafir 12 saat önceHani süper güçtü bu abd daha kendi seçimini mi koruyamıyor360
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Misafir 12 saat önceabd, rusyadan daha agresif240