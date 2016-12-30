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Trump cephesinden ilk tepki: Hedef biz miyiz?

ABD'de Obama yönetiminin Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımlara Trump cephesinden ilk tepki geldi

30 Aralık 2016 Cuma, 10:05:34 Güncelleme: 10:23:36 HABERTURK.COM

Obama yönetiminin, Rusya tarafından seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Rusya'nın ABD'de bulunan iki elçiliğini kapatma ve 35 diplomatı sınırdışı etme kararının yankıları sürüyor.

20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway, yaptığı açıklamada Obama yönetiminin asıl hedefinin Donald Trump'ın Rusya politikasını kısıtlamak olabileceğini söyledi.

CNN'e konuşan Conway, "Bu kararın hedefi Donald Trump mı? Barack Obama'ya birçok konuda hak verenler ve sempati duyanların birçoğu bile bugün yapılanların Trump'ı köşeye sıkıştırmak için olduğunu söylüyor. Bu kararın arkasında politik motivasyonlar varsa, bu çok üzücü olur. Demokrasilerde barışçıl değişimler bu şekilde yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDEN BU YANA TEK DUYDUĞUMUZ RUSYA"

Demokrat Parti'nin seçim mağlubiyetine bahane aradığını söyleyen Conway, "Seçimden bu yana tek duyduğumuz, Rusya, Rusya, Rusya. Seçimden beri sadece suçlamalar ve imalar var." şeklinde konuştu.

Hillary Clinton'ın Vladimir Putin yüzünden değil, salıncak eyaletlerde izlediği yanlış seçim stratejisi nedeniyle seçimi kaybettiğini belirten Conway; "Putin'in onu Pennsylvania, Wisconsin veya Michigan'da seçim çalışması yapmaktan alıkoyduğunu düşünmüyorum." dedi.

TRUMP İSTİHBARATÇILARLA GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Obama yönetiminin Rusya kararının ardından bir açıklama yayınlayan Trump konuyla ilgili önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını söyledi.

Trump, "Ülkemiz için daha büyük ve daha iyi şeylere ilerleme zamanı. Yine de, ülkemiz ve onun harika insanları için, önümüzdeki hafta istihbaratçılarla bir araya gelip bu durum hakkında bilgi alacağım." ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 saat önce
    Helal olsun Trump'a.
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