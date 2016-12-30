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kyriakos amiridis
DÜNYA

Yanan araçta kayıp büyükelçi mi vardı?

Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi Kyriakos Amiridis'ten üç gündür haber alınamıyor

30 Aralık 2016 Cuma, 10:49:00 Güncelleme: 11:39:38 HABERTURK.COM

Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi Kyriakos Amiridis'ten üç gündür haber alınamıyor. Kayıp büyükelçi hakkında Yunan makamlarından bir açıklama gelmezken, Rio de Janerio polisi yanmış bir araçta bulunan cesedin Amiridis'e ait olabileceğini açıkladı.

Son olarak Pazartesi günü, Brezilyalı eşinin Rio'nun banliyölerinden birinde oturan arkadaşlarının evinden çıktığı söylenen büyükelçi kayıplara karıştı.

Başkent Brasilia'daki Yunan büyükelçiliği kayıp haberini doğrulamazken, Amiridis'in Rio'ya tatile gittiğini ve 9 Ocak'ta Brasilia'ya dönmesinin beklendiğini söyledi.

Büyükelçinin eşinin kayıp başvurusunda bulunduğunu belirten Rio polisi ise, yanmış araçtan çıkan cesetle ilgili kesin bir yorum yapmaktan kaçınarak; "Bazı ipuçlarını takip ediyoruz. Ancak bunun bir kaçırılma olayı olmadığını düşünüyoruz. Bu bir kaçırılma olayı olsaydı, kaçıranlar muhtemelen bizimle iletişime geçerlerdi." ifadelerini kullandı.

2001 ile 2004 yılları arasında Rio Büyükelçiliği görevini yapan Amiridis, 2012-2016 yılları arasında da Yunanistan'ın Libya'daki büyükelçilik görevini üstlenmişti. Amiridis, 2016 başında yeniden Brezilya'ya dönmüştü.

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