Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırımları cevapsız kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.

RIA'nın haberine göre Putin, Rusya-ABD ilişkilerine dair atılacak adımlara, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın hareketlerini göz önünde bulundurarak karar vereceklerini ifade etti.

Putin, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus diplomatların ABD'den dönerek yeni yıl tatilini Rusya'da geçireceğini belirten Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin yeni yaptırımlarını ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu durumun Rus-Amerikan halklarının ve dünya istikrarının zararına olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Obama'nın görevini bu şekilde tamamlamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Putin; Obama, Trump ve Amerikan halkının yeni yılını kutladı.

"35 ABD'Lİ DİPLOMATI SINIR DIŞI EDELİM" ÖNERİSİ YAPILMIŞTI

Putin'in açıklamasından önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.

TASS haber ajansı bakanlığın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 35 ABD'li diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesinin önerdiğini aktarmıştı.

Rossiya-24 kanalına konuşan Lavrov, ABD’nin 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesini karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" diye konuşmuştu.

AA'nın haberine göre Lavrov, "Dışişleri Bakanlığı olarak Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 31 ve St. Petersburg Başkonsolosluğundan 4 olmak üzere 35 Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmesini önerdik. Ayrıca Moskova'daki 2 binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatların dinlenmek için kullandığı Moskova yakınlarındaki "Serebryanıy Bor" tesisi ve bir depo olduğunu belirtmişti.

ABD, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.