30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

İsrail güvenlik güçleri Filistinli kadını vurdu

30 Aralık 2016 Cuma, 13:36:31 AA

  • 1
    1 | 17

    İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurduğu bildirildi.

  • 2
    2 | 17

    İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadının "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduktan sonra vurulduğunu ve yaralı olarak gözaltına alındığını belirtti. 

  • 3
    3 | 17

    Rosenfeld, İsrail güçlerinden ise yaralanan olmadığını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 1 saat önce
    amin
  • Misafir 2 saat önce
    KAHROLSUN İSRAİL TEZ ZAMANDA İNŞALLAH
  • Misafir 2 saat önce
    Gücünüz o kadına yetiyor di mi? Hepinizin elinde silah, jop. Kadın hepinizi öldürecekti di mi?
  • Misafir 2 saat önce
    bu terör devletine son verilmedikce yeryüzü huzur görmeyecek
  • Misafir 3 saat önce
    Allah ın ADL ve KAHHAR isimleri var çok şükür
Kalan karakter : 300