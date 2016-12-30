DÜNYA
İsrail güvenlik güçleri Filistinli kadını vurdu
30 Aralık 2016 Cuma, 13:36:31 | Güncelleme: 13:49:57
AA
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurduğu bildirildi.
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İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadının "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduktan sonra vurulduğunu ve yaralı olarak gözaltına alındığını belirtti.
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Rosenfeld, İsrail güçlerinden ise yaralanan olmadığını kaydetti.
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Filistin tarafı olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı" iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor.
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İnsan hakları örgütleri İsraili, "saldırılarda bulundukları iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla" suçluyor.
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İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
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