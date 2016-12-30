30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mevlüt çavuşoğlu jens stoltenberg
DÜNYA

Stoltenberg, Çavuşoğlu'nu Suriye'de sağlanan ateşkes için tebrik etti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebrik etti ve desteğini dile getirdi

30 Aralık 2016 Cuma, 16:09:50 Güncelleme: 16:13:35 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletti.

Mutabakata Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür eden Stoltenberg, NATO'nun sürece destek verdiğini dile getirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve süreç bağlamında gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Irak'taki askeri eğitim ve donatım faaliyetleri, koalisyonun El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konuları ele alındı.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in en kısa zamanda bir araya gelme konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'PKK Sincar'dan çekilmeye hazırlanıyor' iddiası
DÜNYA

'PKK Sincar'dan çekilmeye hazırlanıyor' iddiası
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırımları cevapsız kalmayacak
DÜNYA

Putin: Kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz
İsrail güvenlik güçleri Filistinli kadını vurdu
DÜNYA

Herkesin gözü önünde böyle vuruldu...
Eski devlet başkanına 'bombalı saldırı' suçlaması!
DÜNYA

Eski devlet başkanına 'bombalı saldırı' suçlaması!
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Obama'yı kamçılasanız ne olur ki?
DÜNYA

ABD'ye Rus atasözüyle yanıt: Obama'yı kamçılasanız ne ...
Tartışmalı site kapatıldı! 'Çocuk doğurabilecek kadınların haritası' yer alıyordu...
DÜNYA

Tartışmalı site kapatıldı! 'Çocuk doğurabilecek ...
Donald Trump'dan Vladimir Putin'e övgü dolu sözler
DÜNYA

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı
DÜNYA

BREZİLYA'DAN SKANDAL İDDİA İÇİN AÇIKLAMA
ABD'deki Rus yerleşkesinde yoğun hareketlilik
DÜNYA

ABD'DEKİ RUS YERLEŞKESİNDE YOĞUN HAREKETLİLİK
Savaşın masum mağdurları
DÜNYA

2017 ONLAR İÇİN UMUT VE BARIŞ YILI OLSUN!
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

BAN Kİ-MUN BM'YE VEDA ETTİ
AB'den Suriye'de ateşkes ile ilgili açıklama
DÜNYA

AB'DEN SURİYE'DE ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA