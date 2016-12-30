Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada'nın, Tokyo'da yer alan tartışmalı savaş tapınağı Yasukuni'yi ziyaret etmesi Uzak Asya'yı karıştırdı. Inada'nın ziyaretine, Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler geldi.

Japonya'nın 1869'da ülkesi için savaşlarda kendini feda etmiş 2.5 milyon kişi anısına yaptırdığı Yasuniki tapınağı, savunma bakanı Inada'yı ağırladı. Inada ilk kez yaptığı ve tartışmalara neden olan ziyareti sonrasında; "Gelecek odaklı düşünürsek, dualarımı Japonya ve dünyanın barışı için yaptım." ifadelerini kullandı.

Ancak Inada'nın bu ziyareti, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya işgaline uğrayan, 2. Dünya Savaşı'ndan daha önceki dönemlerde Japon kolonileşmesinin hedefi olan Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler aldı.

Güney Kore, üst düzey bir Japon büyükelçilik yetkilisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırırken; dışişleri sözcüsü durumu kabul edilemez bulduklarını açıkladı.

Çin'in dışişleri sözcüsü ise ziyaretin, Pearl Harbor'a gerçekleştirilen barış turunun ardından gelmesinin ironik olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü Hua; "Bu ziyaret sadece, dünyadaki insanları Japonya'nın hareketleri ve niyetleri karşısında daha savunmacı olmaya itecektir." ifadelerini kullandı.

Shinto inanışına göre inşa edilen ve savaşlarda ölen Japonların ruhuna ev sahipliği yapan tapınak, 20. yüzyılın ilk yarısında Japonya'nın saldırgan dış politikasından nasibini alan Çin ve Güney Kore'nin tepkisini çekiyor.