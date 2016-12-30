30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
japonya tapınak
DÜNYA

Japon bakanın türbe ziyareti Uzak Doğu'yu karıştırdı!

Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada'nın, tartışmalı savaş tapınağını ziyaret etmesi Güney Kore ve Çin'in tepkisini çekti

30 Aralık 2016 Cuma, 16:31:56 Güncelleme: 16:39:02 HABERTURK.COM

Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada'nın, Tokyo'da yer alan tartışmalı savaş tapınağı Yasukuni'yi ziyaret etmesi Uzak Asya'yı karıştırdı. Inada'nın ziyaretine, Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler geldi.

Japonya'nın 1869'da ülkesi için savaşlarda kendini feda etmiş 2.5 milyon kişi anısına yaptırdığı Yasuniki tapınağı, savunma bakanı Inada'yı ağırladı. Inada ilk kez yaptığı ve tartışmalara neden olan ziyareti sonrasında; "Gelecek odaklı düşünürsek, dualarımı Japonya ve dünyanın barışı için yaptım." ifadelerini kullandı.

Ancak Inada'nın bu ziyareti, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya işgaline uğrayan, 2. Dünya Savaşı'ndan daha önceki dönemlerde Japon kolonileşmesinin hedefi olan Çin ve Güney Kore'den sert tepkiler aldı.

Güney Kore, üst düzey bir Japon büyükelçilik yetkilisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırırken; dışişleri sözcüsü durumu kabul edilemez bulduklarını açıkladı.

Çin'in dışişleri sözcüsü ise ziyaretin, Pearl Harbor'a gerçekleştirilen barış turunun ardından gelmesinin ironik olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü Hua; "Bu ziyaret sadece, dünyadaki insanları Japonya'nın hareketleri ve niyetleri karşısında daha savunmacı olmaya itecektir." ifadelerini kullandı.

Shinto inanışına göre inşa edilen ve savaşlarda ölen Japonların ruhuna ev sahipliği yapan tapınak, 20. yüzyılın ilk yarısında Japonya'nın saldırgan dış politikasından nasibini alan Çin ve Güney Kore'nin tepkisini çekiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    ABD ORTA DOĞUYU BİTİRDİ DİŞLERİNİ ASYAYA GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR HEMDE BİR BİRLERİNE DÜŞÜREREK.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
DÜNYA

ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

Ban Ki-mun BM'ye veda etti
Fransa'da bir papaz 'Tükenmişlik Sendromu'na girdi kiliseyi terketti
DÜNYA

'Tükenmişlik Sendromu'na girdi kiliseyi terketti
Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı
DÜNYA

Brezilya'dan skandal iddia için açıklama
Saddam'ın torunu: Musul'a sadece Türkiye girebilecek
DÜNYA

"Musul'a sadece Türkiye girebilecek"
NASA dev galaksiyi keşfetti
DÜNYA

NASA dev galaksiyi keşfetti
AB'den Suriye'de ateşkes ile ilgili açıklama
DÜNYA

AB'DEN SURİYE'DE ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
DÜNYA

ABD'DE ERİE GÖLÜ ÜZERİNDE UÇAK KAYBOLDU
Savaşın masum mağdurları
DÜNYA

2017 ONLAR İÇİN UMUT VE BARIŞ YILI OLSUN!
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

BAN Kİ-MUN BM'YE VEDA ETTİ
ABD'deki Rus yerleşkesinde yoğun hareketlilik
DÜNYA

ABD'DEKİ RUS YERLEŞKESİNDE YOĞUN HAREKETLİLİK
Donald Trump'dan Vladimir Putin'e övgü dolu sözler
DÜNYA

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!