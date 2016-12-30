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Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı

Ülkede yeni yıl kutlamaları nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terör saldırısını önleme ve asayişin sağlanması için seferber edilecek

30 Aralık 2016 Cuma, 18:44:40 Güncelleme: 18:47:49 AA

Fransa'da yeni yıl kutlamaları ve tatil döneminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik güçleri alarma geçirildi. 100 binden fazla polis, jandarma ve asker, yılbaşı kutlamaları ve hazırlıkları boyunca tüm ülkede seferber edilerek muhtemel terör saldırılarını önlemekle görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı başta Paris olmak üzere çok sayıda şehirde özel güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının devam ettiği hatırlatılarak, terör riskine karşı ve toplumsal düzeni sağlamak için bir yıldan beri devam eden uygulamaların sürdüğü ve yeni önlemlerin alındığı belirtildi. AA'ya bilgi veren güvenlik kaynakları, şimdiye kadar yeni yıl kutlamaları sırasında araç yakma, kavga, sarhoş halde araç kullanma ve havai fişeklerden dolayı ortaya çıkan sorunların yaşandığını, bu sorunlara son dönemde terör saldırıları riskinin de eklendiği uyarısında bulundu.

Paris Valiliği, ülkede yeni yıl kutlamalarının merkezi haline gelen Şanzelize Meydanı'na yılbaşı akşamı 600 bin kişinin beklendiğini belirterek, geçen yıl terör saldırıları nedeniyle iptal edilen gösterilerin yeniden başlatılacağını açıkladı. Ses ve ışık gösterilerine sahne olacak meydanda 3 kilometre çapında güvenlik bariyeri oluşturularak araç trafiğine kapatılacak. İki bin güvenlik görevlisinin sevk edileceği kutlama bölgesine giren herkes aramadan geçirilecek ve giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Gösterileri ve kutlama bölgelerinde alkol kullanımı ve satışı da valilik kararları ile düzenlemeye tabi tutuldu.

TIRLARA KARŞI BETON BLOGLAR

Nice ve Berlin'de meydana gelen kamyonlu saldırılar sonrası güvenlik birimleri, benzer saldırıların önüne geçmek amacıyla kalabalık bölgelere girişleri beton bloklar yerleştirerek önlüyor. Daha önce Strazburg Noel pazarının güvenliği, bu şekilde bir uygulanmayla sağlanmıştı. Şehir merkezine girişlerin sağlandığı ana yollar ve köprülere yerleştirilen beton bloklar sayesinde büyük araç girişleri engellenmişti.

Olası bir araçlı saldırıyı önlemek için uygulanan bir başka yöntem de kutlama bölgeleri girişlerine dekorasyon süsü verilmiş tırlar yerleştirmek. Bu şekilde hem girişler kapatılıyor hem de olası saldırı anında kullanılacak "müdahale ekipmanı" araçların içerisinde hazırda tutuluyor.

Fransa'nın hassas olarak bilinen çok sayıda kent ve kasabasında özel önlemler alınarak güvenlik görevlisi sayısı artırılırken, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Polis Operasyon Merkezi de gece boyunca gelişmeleri tek merkezden ve anında takip edecek. Emniyet Genel Müdürü Jean-Marc Falcone, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı tehdidinin hala çok yüksek olduğunu" söyleyerek, tehdidi yok etmek için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ve yeni yöntemler de dahil olmak üzere, kutlama merkezlerinde her türlü önlemi alacaklarını kaydetti.

 

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