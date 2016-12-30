30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
NASA
DÜNYA

NASA dev galaksiyi keşfetti

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon ışık yılı ötede, ışık yerine radyasyon yayan "mayzer" özellikli dev galaksi keşfetti

30 Aralık 2016 Cuma, 19:21:18 Güncelleme: 19:23:29 AA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon ışık yılı ötede, ışık yerine radyasyon yayan "mayzer" özellikli dev galaksi keşfetti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, "mega-meyzer" olarak kategorize edilen galaksinin, Samanyolu Galaksisi içindeki benzer yapılara kıyasla 100 milyon kat daha fazla radyasyon dalgası yaydığı belirtildi.

Bilim adamları, "IRAS 16399-0937" adını verdikleri uydunun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafın, teleskobun Gelişmiş Kamera Araştırma Sistemi (ACS) ile Yakın Kızılötesi Kamera ve Çoklu-Obje Spektrometresi (NICMOS) donanımları tarafından yapılan ayrı ayrı gözlemlerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu ifade edildi.

NICMOS'un yüksek hassasiyeti, görüntü çözünürlüğü ve alan derinliği, bilim adamlarına galaksinin yapısını detaylı olarak inceleme imkanı verdi. Galaksinin merkezinde iki ayrı çekirdek olduğu, IRAS 16399N ve IRAS 16399S adı verilen iki unsurun galaksinin kuzeyinde ve güneyinde, birbirlerinden 11 bin ışık yılı uzakta bulundukları kaydedildi. Fakat iki ayrı unsurun aynı kozmik gaz ve toz girdabı içinde gömülü olduğu ve birleşme süreci içinde bulunduğu ifade edildi.

Bilim adamları çekirdeklerin farklı özellikte olduğunun altını çizdi. Güneydeki çekirdeğin yoğun enerjili, aktif bir yıldız oluşum bölgesi olduğu ve kuzeydeki çekirdeğin ise az miktarda iyonize yüklü veya nötr haldeki gaz atomlarından oluşan düşük yoğunluklu enerji alanı yarattığı belirtildi. Kuzey çekirdeğin içinde ayrıca güneşten 100 milyon kat büyük bir kara delik bulunduğu kaydedildi.

Mega-meyzerler, galaksi içindeki bulutlar gibi bazı unsurların yüksek yoğunlukta enerji aktarımı için uygun uyarılma şartlarını taşıması sonucu oluşuyor. Bu durumda galaksi, dev bir lazer düzeneğine dönüşerek çevresine büyük miktarda radyasyon yayıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Canlı yayında UFO sansürü
DÜNYA

Canlı yayında UFO sansürü!
Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı
DÜNYA

Yılbaşı için 100 bin güvenlik!
Savaşın masum mağdurları
DÜNYA

2016 bitti ama onların çilesi bitmek bilmedi!
Rusya'dan Suriye hamlesi
DÜNYA

Rusya tasarıyı BMGK'ya sundu
Mevlüt Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD de katılabilir
DÜNYA

"Astana görüşmelerine ABD de katılabilir"
Taliban karakola saldırdı: 11 ölü
DÜNYA

Taliban karakola saldırdı: 11 ölü
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

BAN Kİ-MUN BM'YE VEDA ETTİ
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
DÜNYA

ABD'DE ERİE GÖLÜ ÜZERİNDE UÇAK KAYBOLDU
Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı
DÜNYA

BREZİLYA'DAN SKANDAL İDDİA İÇİN AÇIKLAMA
Donald Trump'dan Vladimir Putin'e övgü dolu sözler
DÜNYA

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
AB'den Suriye'de ateşkes ile ilgili açıklama
DÜNYA

AB'DEN SURİYE'DE ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Savaşın masum mağdurları
DÜNYA

2017 ONLAR İÇİN UMUT VE BARIŞ YILI OLSUN!