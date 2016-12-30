30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kyriakos Amiridis
DÜNYA

Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı

Rio de Janerio Polisi, cuma günü yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'e ait olduğunu doğruladı

30 Aralık 2016 Cuma, 20:01:02 Güncelleme: 20:08:43 AA

Brezilya Polisi, cuma günü yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis olduğunu doğruladı.

Rio de Janerio Polisi yaptığı açıklamada, Nova Iguaçu Adli Tıp Enstitüsünde incelenen cesedin büyükelçiye ait olduğunu söyledi.

Büyükelçinin Brezilyalı eşi Francoise Amiridis'in ise gözaltına alındığı bildirildi.

Amiridis, eşinin pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti.

Kiralık araç, perşembe günü geç saatlerde içinde bir cesetle beraber yanmış olarak bulunmuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyle ilgili yeni gelişme
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyle ilgili yeni gelişme
Yunanistan'da "zehirli içecek" tehdidi
DÜNYA

Komşu'da korkunç tehdit
Atina'da Türk karşıtı ırkçı gösteri
DÜNYA

Atina'da Türk karşıtı ırkçı gösteri
Atina´nın merkezi savaş alanına döndü
DÜNYA

Sokaklar savaş alanına döndü
Yunanistan'ın borcu hafifletilecek
DÜNYA

Yunanistan'ın borcu hafifletilecek
Yunanistan'dan AB'ye göçmen krizi eleştirisi
DÜNYA

Yunanistan'dan AB'ye göçmen krizi eleştirisi
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

BAN Kİ-MUN BM'YE VEDA ETTİ
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
DÜNYA

ABD'DE ERİE GÖLÜ ÜZERİNDE UÇAK KAYBOLDU
Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı
DÜNYA

BREZİLYA'DAN SKANDAL İDDİA İÇİN AÇIKLAMA
Donald Trump'dan Vladimir Putin'e övgü dolu sözler
DÜNYA

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
AB'den Suriye'de ateşkes ile ilgili açıklama
DÜNYA

AB'DEN SURİYE'DE ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Savaşın masum mağdurları
DÜNYA

2017 ONLAR İÇİN UMUT VE BARIŞ YILI OLSUN!