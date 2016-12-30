30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Irak ve Cezayir Suriye ateşkes
DÜNYA

Irak ve Cezayir Suriye'deki ateşkesten memnun

Irak ve Cezayir, Suriye'de varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili memnuniyetini ifade etti

30 Aralık 2016 Cuma, 22:47:24 Güncelleme: 22:48:25 AA

Irak ve Cezayir, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili memnuniyetini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de çatışan tarafların ateşkese uymalarını, akan kanın durmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını temenni ettiğini belirtti.

Sığınmacıların ve göçmenlerin geri dönebilmesini, Suriyelilerin taleplerini gerçekleştirecek siyasi bir sürece girilmesini ve güvenlik ile istikrarın ülkede hakim kılınmasını umduğunu ifade eden Allavi, anlaşmanın, bölgedeki diğer krizler için de benzer çözümler bulunması için ufuk açıcı olmasını arzu ettiğini aktardı.

Allavi açıklamasında ayrıca, Suriye halkına yardım için Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında, BMGK'da daimi üyelerin, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Arap Birliğinin, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla bölgesel bir toplantı düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz Bin Ali Şerif de Cezayir resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeş Suriye ve halkının çıkarlarına olan siyasi çözüme ulaşmaya imkan sağlayacak müzakerelerin yapılması için tüm tarafları anlaşmaya uymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in baştan beri siyasi çözümden yana durduğunu hatırlatan Şerif, "Bizler tüm tarafları Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Suriye halkının bağımsızlığını ve barışı muhafaza etmek üzere bir çözüm bulunması için ulusal bir uzlaşının sağlanması için diyalog diline öncelik vermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan Suriye hamlesi
DÜNYA

Rusya tasarıyı BMGK'ya sundu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırımları cevapsız kalmayacak
DÜNYA

Putin: Kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Obama'yı kamçılasanız ne olur ki?
DÜNYA

ABD'ye Rus atasözüyle yanıt: Obama'yı kamçılasanız ne ...
Trump cephesinden ilk tepki: Hedef biz miyiz?
DÜNYA

Trump cephesinden ilk tepki: Hedef biz miyiz?
Obama'dan Rusya'ya yaptırım kararı ardından ikinci açıklama
DÜNYA

Obama'dan Rusya'ya: Hepsi bu değil, devamı gelecek
Obama'dan Rusya'daki ABD'li diplomatlara taciz iddiaları
DÜNYA

Obama'dan ABD'li diplomatlara taciz iddiaları
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
DÜNYA

BAN Kİ-MUN BM'YE VEDA ETTİ
AB'den Suriye'de ateşkes ile ilgili açıklama
DÜNYA

AB'DEN SURİYE'DE ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
DÜNYA

ABD'DE ERİE GÖLÜ ÜZERİNDE UÇAK KAYBOLDU
Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı
DÜNYA

BREZİLYA'DAN SKANDAL İDDİA İÇİN AÇIKLAMA
Donald Trump'dan Vladimir Putin'e övgü dolu sözler
DÜNYA

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
ABD'deki Rus yerleşkesinde yoğun hareketlilik
DÜNYA

ABD'DEKİ RUS YERLEŞKESİNDE YOĞUN HAREKETLİLİK