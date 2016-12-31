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ABD'deki Rus yerleşkesinde yoğun hareketlilik

ABD yönetiminin dün açıkladığı "Rusya'ya yaptırımlar" kapsamında 1 gün içinde boşaltılmasını istediği Rus hükümetine ait Maryland eyaletindeki yerleşkede, bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 00:06:16 Güncelleme: 00:10:00 AA

ABD Başkanı Barack Obama'nın dün açıkladığı ve 35 Rus diplomatın 72 saat içinde sınır dışı edilmesi ile Maryland ve New York eyaletlerindeki Rus hükümetine ait iki yerleşkenin 1 gün içinde boşaltılması talebini içeren yaptırımların ardından Maryland'deki yerleşkede bugün hareketli saatler yaşandı.

Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik yaşamaya başladı.

AA muhabirinin sorularına cevap vermeyen güvenlik görevlileri, bölgenin özel mülkiyet olduğunu ve içeriye girişlere izin verilmediğini ifade etmekle yetindi.

Söz konusu yerleşke, başkent Washington'ın şehir merkezine yaklaşık 1,5 saatlik mesafede, Maryland eyaletinin Queen Anne's ilçesindeki Pioneer Point bölgesinde yer alan 180 dönümlük özel bir arazi içinde bulunuyor.

DİPLOMATİK PLAKALI ARAÇLAR VE SİVİL POLİSLER GİRİŞ YAPTI

Özel mülkiyetin etrafındaki güvenlik önlemleri sebebiyle binaya giriş ve çıkışlar net olarak gözlemlenemezken, özel araziye sadece diplomatik plakalı araçlarla bazı sivil polis araçlarının girdiği görüldü.

Bölgedeki yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken Washington'daki Rus büyükelçiliği de yerleşkenin tahliyesine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

Dünkü yaptırım açıklamasında, Maryland ve New York'taki yerleşkelerin "istihbarat amacıyla" kullanıldığının tespit edildiği ima edilmiş ve kapatılacağı belirtilmişti.

Washington Post gazetesindeki haberde, Chester Irmağı'nın dibinde geniş bir yeşil arazi içinde bulunan yerleşkenin, 1972 yılında Rus hükümeti tarafından satın alındığı kaydediliyor.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ile Moskova'da iki yerleşke karşılığında anlaşan Rusların Maryland'deki yeri genişlettiği ifade ediliyor.

Obama yönetimi yaptırım kararları kapsamında, başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istemişti.

Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması talep edilmişti.

Ayrıca siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak, aralarında 4 üst düzey Rus yetkilisinin de bulunduğu 6 şahsın, 2 Rus istihbarat kurumunun ve 3 Rus firmasının adı da ilk kez kamuoyuna açıklanmıştı.

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