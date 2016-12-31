Suriye'de ateşkesi reddeden "terörist" sayılacak

Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Suriye’de ateşkes dün başladı. HABERTÜRK, Suriye muhalefetiyle yapılan müzakerelere ilişkin ayrıntılara ulaştı. Anlaşmanın detayları şöyle:

- Türk ve Rus askeri yetkilileri ile Suriyeli muhalifler Ankara’da ateşkesin sağlanması için bu ay 3 kez görüştü. Muhalifler, Suriye rejimi ve İran ile görüşmedi.

- Ateşkes, 7 muhalif grup ile Suriye rejimi ve rejimin yanında savaşan 40 unsur arasında gerçekleşti. İmzaları, çatışan 7 ana gruptan 13 saha grup komutanı attı. Anlaşma önceki gün saat 13.00’te imzalandı.

-Silahlı muhaliflerin çok büyük bir bölümü ateşkesin içinde yer alıyor.

- Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı listeye göre, ateşkes anlaşmasını imzalayan örgütler arasında Feilak al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaysh al-Isla, Thuwar al-Sha, Jaysh al-Mujahideen, Jaysh Idlib, Jabhat al-Shamiyah bulunuyor.

- Ancak, Ahrar al-Sham’ın anlaşmayı imzalamadığı yönünde bir açıklama yapıldı. Kaynaklar, bu açıklamayı, çekinceleri nedeniyle, Ahrar al-Sham’a bağlı bazı küçük grupların yapmış olabileceğini belirtiyor.

- Sultan Murat Tugayları, Güney Cephesi ve Harakt Tahrir Homs gibi gruplar da ateşkesin içinde yer alıyor.

2 SAYFADA 5 MADDE

Anlaşma 2 sayfa ve 5 maddeden oluşuyor. 5 maddede şunlar yer alıyor:

- Taraflar, Suriye’deki iç savaşın bitmesi ve siyasi çözüm için ellerinden geleni yapacak. Masaya önkoşulsuz oturacaklar.

- Ateşkes başladığı andan itibaren herkes ateşkese uyacak.

- Lokal çatışmalar ve nefsi müdafaa, ateşkesin ihlali sayılmayacak ancak ihlaller ve tehditler garantörlere bildirilecek.

- Ateşkes, Suriye’deki tüm toprak parçasını ve silahlı grupları içeriyor. Ateşkesi reddedenler de terör örgütü olarak muamele görecek.

- Anlaşmaya uyulup uyulmadığı 1 ay gözlemlenecek. Gözlemi Türkiye ve Rusya’nın oluşturacağı izleme grubu yapacak.

PYD NE OLACAK?

Anlaşmada, “BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışında” deniliyor. DEAŞ ve El Nusra BM terör örgütü listesinde yer alıyor. Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD ise liste dışında bulunuyor. Üst düzey kaynaklar, “PYD bu anlaşmaya dahil değil. Eğer PYD, Suriye’de ateşkesi bozar ya da Türk ordusunun yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda karşı çıkarsa, Türkiye meşru müdafaa çerçevesinde PYD ile mücadele edecek.

SURİYE'DE SİYASİ GEÇİŞİN PARAMETRELERİ

Suriye konusunda 3 ayrı anlaşma imzalandı. Rejimin ve Suriye muhalefeti tarafından ayrı ayrı imzalanan ateşkes anlaşmasının yanı sıra ateşkesin gözlemlenmesi ve siyasi geçişin nasıl yapılacağıyla ilgili 2 ayrı belge bulunuyor. Siyasi geçişle ilgili belgede, benimsenen maddeler şöyle:

- Siyasi çözüm, Cenevre’de kabul edilen deklarasyona göre yapılacak.

- Siyasi geçiş için başlayacak ilk müzakere Astana’da gerçekleştirilecek.

- Astana toplantısı ocak ayının 3’üncü haftasında yapılacak.

- Rejim ve muhalifler, bu tarihe kadar müzakere heyetlerini oluşturacak.

- PYD, Astana’da temsil edilmeyecek. n Kürtlerin Suriye muhalefeti içinde nasıl yer alacağı ateşkes devam ederken başlatılacak müzakerelerde kararlaştırılacak.

- Suriye muhalefetini kimin temsil edeceği konusu da bu süre içinde belirlenecek. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Yüksek Müzakere Komitesi müzakere heyetinde yer alacak.

- 2 Şubat’ta da Cenevre’de siyasi geçiş için yeni bir müzakere süreci başlayacak.

BAHAR BAKIR/GAZETE HABERTÜRK